رئيس الإحصاءات السكانية بالصحة يعلق على قفز التعداد السكاني

قال عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والسكان بوزارة الصحة، إنه وصل التعداد السكاني في مصر لـ100 مليون في 12 فبراير 2020، ومن قبلها وصلنا لـ99 مليون في 22 يوليو 2019: "عدد الفترات لما بنوصل لـ100 مليون، هو 6 أشهر و20 يوم، والمليون الأقل كان 7 أشهر و6 أيام".

وأضاف "شرف الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه باحتساب بداية من يوم 12 فبراير، حتى الآن، زاد عدد المواليد لـ580 ألف مولود خلال 3 أشهر و15 يوم، فيما بلغ عدد الوفيات 165 ألف حالة وفاه: "بلغت عدد الزيادة حتى اليوم، 412 ألف مواطن، ولو مشينا على الرقم ده يبقي لازم نتفائل".

وأكد أن المحافظات التي دائما ما تشهد زيادة في أعداد المواليد، سوهاج وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ وبورسعيد، والقاهرة والجيزة والأسكندرية بطبيعه تعداد سكانهم، مشيرا إلى أن المحافظات الأقل تعداد في المواليد هي المحافظات الحدودية، التي تقل عن باقي المحافظات بشكل كبير.