أديب: "سيبوا القادرين يعملوا المسحة بفلوس يعملوها هما أحرار"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تتعهد بعلاج كل المواطنين، بما فيهم مصابي فيروس كورونا، لكن هناك بعض الأشخاص القادرين أو الأغنياء، عليهم تحمل ثمن المسحة الخاصة بكورونا: "سيب دول يعملوا المسحة بتاعتهم بفلوس، ده راجل عايز يعملها ليه ولعيلته مرة كل أسبوع، هو حر".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه يجب ترك ممن يريدون العلاج في المستشفيات الخاصة بأن يعالجوا فيها: "ليه الحمل ده، والحكومة تدعم وتصرف على اللي مش قادر، ليه شايلين الناس كلها"، موضحا أن المستشفيات الخاصة تستطيع إقامة أحدى فروعها كحجر صحي: "اللي يدخل يدفع فلوس، لو عايز الدوا يجيلك في سندوتش.. أعمل اللي أنت عايزه".

وأكد أن نسبة الأغنياء التي من المفترض أن تعالج في المستشفيات الخاصة، سيفسحون المجال لغير القادرين من باقي المواطنين: "لو فضينا 10% من المستشفيات دي الخاصة بمحدودي الدخل، ستعطي سماح لوزارة الصحة بعلاج هؤلاء"، مشيرا إلى أنه فيما بعد ذلك تقوم وزارة الصحة بالإشراف على البروتوكولات العلاجية الخاصة بكورونا في المستشفيات الخاصة.

وتابع: "القوافل الطبية لوزارة الصحة، لتوزيع أدوية لمرضي كورونا، والمخالطين بالعزل المنزلي في المحافظات، هي إحدى المبادرات الجيدة، التي تقوم بها الدولة، خلال الفترة الأخيرة، حقك يوصلك العلاج بس فيه حجات بنقدر نعملها وحجات منقدرش، واللي عملاه وزارة الصحة حاجة بردو محترمة".