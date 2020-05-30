وزير الزراعة يشهد حصاد القمح بمزرعة القرضا بكفر الشيخ

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا التابعة لقطاع الإنتاج، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتم استخدامها لإنتاج تقاوي المحصول.

جاء ذلك، في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، حيث تعد مركز ثقل لتحقيق الأمن الغذائي المصري خاصة في محاصيل الحبوب، نظراً لوجود محطات البحوث الزراعية المسؤولة عن إنتاج الأرز والذرة على مستوى الجمهورية.

وأشار القصير، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد على النصف المليون فدان، منزرعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل الحقلية المختلفة.

واستمع الوزير إلى عرض قدمه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، حول مزرعة قطاع الإنتاج بالقرضا، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها، حوالي 1800 فدان، من بينها 800 فدان منزرعة بمحصولي القمح، والشعير، والمساحة الباقية يجرى حاليا زراعتها بمحصول الأرز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.

كما تفقد الوزير، مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، حيث استمع إلى عرض مفصل حول أنشطتها الإنتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي 12 فدانا، بها 215 رأس من الأبقار الحلابة.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزرعة، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجاً يحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، الأمر الذي سيساهم أيضا في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيساهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، وكذلك منتجات الألبان.

ومن جهته، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم مزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التي يتنوع بها الإنتاج الزراعي، من المحاصيل المختلفة، والإنتاج الحيواني والسمكي، الأمر الذي يجعل لها دوراً هاماً في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي.