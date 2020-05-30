ماجدة منير: رموا التراب عليا عشان يطلع دوري في "الاختيار" مقنع

قالت الفنانة ماجدة منير، إن من أهم عوامل نجاح شخصيتها في مسلسل "الاختيار"، اتقان اللهجة، موضحة أنها تواصلت مع مصحح لهجة، لاتقان الكلمات بشكل صحيح، مشيرة إلى أنها لم تكتف بقراءة مصحح اللهجة، وطلبت منه أن يكون الكلام مسجلا، لتستطيع أن تسمعه أكثر من مرة.

وأضافت ماجدة، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة TEN، أنها تواصلت معه عبر الواتساب، من خلال التسجيلات الصوتية، وكانت تكتب الكلمات بالتشكيل الخاص بها، لاتقانها، لافتة إلى أن اللهجة كانت قريبة لـ اللهجة الصعيدي.

وتابعت: "كانوا بيشيلوا التراب من الأرض ويرموه عليا.. ويسودولي إيدي ووشي، لتظهر الشخصية بطريقة صحيحة، قريبة من الشكل الواقعي"، موضحة أن المخرج بيتر ميمي طلب من مصممة الملابس أن تكون ملابس شخصية أم التكفيري فقيرة، وليس بها أي مجهود، لتكون قريبة من الحقيقة.