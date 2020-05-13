ماجدة منير عن دورها في "الاختيار": كان لدي فكرة سابقة عن أهل الصحراء

قالت الفنانة ماجدة منير، إحدى المشاركين في مسلسل الاختيار إن لديها فكرة سابقة عن أهل الصحراء، حيث يتميزون بالصلابة في الشخصية تصل إلى قسوة الملامح نتيجة للظروف الجغرافية التي يعيشون فيها في الصحراء.

وأشارت "ماجدة"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، إلى أن الشخصية التي جسدتها في الاختيار، كانت شديدة العداوة للجيش المصري، وكان من الطبيعي أن يظهر عليها كل هذه ملامح العداوة والكره.

وأضافت أن الشخصية التي أدتها في المسلسل لم تكن مقتنعة بكلام ابنها وحاولت تغيير طريقه عن الإرهاب لكنه رفض، وعندما رأت إنسانية "منسي بدأ قلبها في اللين "كل لما يقول جملة كان تعبيرات وشها بتتغير، الكل أدى الأدوار بشكل طبيعي من غير تشنج".

وأوضحت أن لديها علاقة جيدة بالفنان أمير كرارة منذ اشتراكهما معا في مسلسل "كلبش"، لافتة إلى أنه شخص متواضع جدا وغير مغرور، قائلة عنه "مش عامل فيها نجم".