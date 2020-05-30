إلكترونيا وورقيا.. فتح باب التقديم لرياض الأطفال بجنوب سيناء الاثنين

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه سيجرى فتح باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال، بالمدارس الرسمية (عربي ولغات وخاصة) للعام الدراسي المقبل، بعد غد الاثنين الموافق 1 يونيو وحتى 15 يوليو إلكترونيًا أو ورقيًا، حسب رغبة ولي الأمر.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنع دخول المعلمين أو أولياء الأمور للمدارس دون ارتداء الكمامات والقفازات، مشددًا على استخدام المطهرات باستمرار.

وأوضح أن مسؤولية الإجراءات الاحترازية، تقع على مديري الإدارات التعليمية، وكذلك مديري المدارس واللجان المنوط بها استلام طلبات الالتحاق والملفات.

وأعلن " عقل" أنه جرى إنشاء بريد إلكتروني "إيميل" بالمديرية لتلقي طلبات المتقدمين إلكترونيًا kg.ssinai@gmail.com، من خلال تحميل المستندات "PDF"، تيسيرًا على أولياء الأمور .

وأشار إلى أن القواعد العامة للقبول بمرحلة رياض الأطفال تتسق مع للقرار الوزاري رقم (154) ومن أهمها:

1- لا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات في 1 / 10 / 2020 بالمدارس الرسمية سواء عربي ولغات، ويستثنى من ذلك المدارس الخاصة بمصروفات بشرط سماح الكثافة.

2- لا يقبل أطفال في سن الإلزام بالمستوى الأول لرياض الأطفال.

3- لا يجوز الامتناع عن قبول طلبات الالتحاق طالما أن موعد التقدم ما زال مفتوحًا مهما كانت أعداد المتقدمين.

4- الالتزام بالنطاق الجغرافي للروضة.

5- عدم قبول الملفات إلا بعد إعلان نتيجة تنسيق رقم (1).

6- إجراء مقابلة شخصية للطفل المتقدم للمدارس الرسمية لغات قبل قبول الملف.

وكلف وكيل الوزارة جميع الإدارات التعليمية والمدارس بعدد من الإجراءات التنفيذية ومنها:

1- إعلان مواعيد التقدم للالتحاق برياض الأطفال في مكان بارز بالإدارة والمدرسة .

2- تشكل لجنة بكل مدرسة، برئاسة مدير المدرسة وعضوية معلمتين رياض أطفال وسكرتير، لاستقبال طلبات الالتحاق في المرحلة الأولى، والملفات في المرحلة الثانية، على أن يجرى إرسال كشف بأسماء أعضاء اللجنة للمديرية بعد اعتمادها من مدير الإدارة، لصرف المستحقات المالية لتلك اللجان .

3- ضرورة الالتزام بنموذج طلب الالتحاق "المرافق"، على أن يرفق به صورة شهادة ميلاد إلكترونية للطفل، وصورة بطاقة ولي أمر الطفل .

4- فور الانتهاء من مواعيد التقدم تحرر المدرسة كشوف من ثلاث نسخ بأسماء وبيانات الأطفال المتقدمين، مرتبة تنازليًا حسب السن وترسل للإدارة التعليمية التابعة لها للمراجعة وحذف الأسماء المكررة والمتقدمة لأكثر من مدرسة وإبقائها بمدرسة واحدة فقط، وبعدها سترسل الكشوف للمديرية في موعد غايته 1 أغسطس، لإجراء التنسيق واعتماده من وكيل الوزارة، وإعادة النتيجة للمدراس لإعلان أسماء الأطفال المقبولين والبدء في استلام الملفات .

5- تبدأ بعدها مرحلة استقبال الملفات وعمل المقابلة الشخصية للطفل، وتحصيل الرسوم المقررة.

6- لا يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء الفترة المحددة لذلك إلا من خلال المديرية.

وأشار إلى أن استيفاء الملف وتحصيل الرسوم مسؤولية المدرسة، على أن يحتوي الملف على الآتي:

1- ملف تقديم مستوفي الدمغات.

2- شهادة ميلاد إلكترونية للطفل .

3- عدد أربع صور للطفل.

4- ما يفيد تسديد رسوم التأمين الصحي بالإضافة إلى شهادة صحية للطفل.

5- صورة بطاقة ولي الأمر – إفادة من جهة العمل (للعاملين).

6- ما يثبت الإقامة (إيصال كهرباء – مياه – عقد إيجار موثق بالنطاق الجغرافي للروضة.

وبخصوص التحويلات من وإلى الروضة يعمل بالكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016، وعدم بت المدرسة في قبول التحويلات من عدمه، إلا بعد انتهاء الفترة المخصصة التحويلات في الفترة من 1 / 7 / 2020 وحتى 15 / 8/ 2020 وإجراء تنسيق لكل المتقدمين بمعيار الكتاب الدوري.