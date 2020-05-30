صور.. التزام السائقين والركاب بمواقف البحيرة بارتداء الكمامات

فرضت محافظة البحيرة، اعتباراً من اليوم السبت، على جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقي وركاب وسائل النقل الجماعي، سواء العامة أو الخاصة، ارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين.

ونفذ مجمع مواقف دمنهور، بإشراف اللواء عبدالمنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف، تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات.

كما نفذت مواقف مدن "المحمودية، الرحمانية، حوش عيسى، أبو حمص"، إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتزم جميع السائقين بارتداء الكمامات الواقية، فى الوقت الذى التزم فيه الركاب أيضا بارتداء الكمامات، فيما أجبر بعض السائقين عددا من الركاب غير الملتزمين، بشراء الكمامات من الصيدليات، وارتدائها قبل استقلال سيارات الأجرة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على جميع الوحدات المحلية والمديريات والجهات المعنية، بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.