الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تصل 39

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ بعد غد الإثنين، ولمدة 3 أيام، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة يوم الإثنين إلى 35 درجة، ويوم الثلاثاء تصل 36 درجة، بينما تصل يوم الأربعاء المقبل لـ39 درجة لتكون بذلك أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

كما توقع الخبراء، أن يشهد جنوب البلاد، طقس شديد الحرارة خلال نفس هذه الفترة، على أن تصل درجات الحرارة العظمى شمال وجنوب الصعيد 43 درجة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة، وأن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، وكذلك يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة المساء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة.

ويسود على شمال وجنوب الصعيد طقس مائل للبرودة، ومن المتوقع أن يسود نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 34 والصغرى 20، وقنا العظمى 36 والصغرى 21، الأقصر العظمى 36 والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 والصغرى 25.