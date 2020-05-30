إزالة مليون متر مربع حالة تعد على أراض الدولة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة شنت حملات مستمرة على مستوى كل المدن لإزالة حالات التعدي على أرض الدولة خلال فترة الحظر، وقال إن جميع المدن جرى التنسيق بينها وبين مديرية الأمن لتنفيذ القرارات بصورة عاجلة، موضحا أن القرارات شملت مساحات تابعة لهيئة التنمية السياحية في مدينتي دهب ونويبع.

وأكد المحافظ، إن مجالس المدن نفذت كل أعمال الإزالات بنسبة 100%، وجرى عمل تقارير وإرسالها لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف أنه تقرر إحالة المخالفين للنيابة العسكرية للتحقيق في الواقعة، محذرا جموع المواطنين من استغلال الظروف الراهنة والتعدي على أملاك الدولة، وأكد أن أجهزة الدولة لن تسمح باستغلال أي ظرف وسيتم إزالة أي حالة وإحالة مرتكبيها للتحقيق.

وأكد أن إجمالي المساحات التي جري إزالتها منذ الحصر بلغ مليون متر مربع بإجمالي 400 حالة آخرها إزالة 15 تعد على أملاك الدولة في قرية الجبيل وإزالة مخيمات في منطقة وادي الملاح بنويبع.