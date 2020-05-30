فيديو.. رئيس بلبيس ينفي إصابة مواطن يفترش شارع حبيشي بكورونا

نفى اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ترك مواطن مصاب بفيروس كورونا يفترش أحد الشوارع بالمدينة.

وأشار علام إلى أنه لم يتلق إخطارا من الأهالي، بشأن نقل المواطن إلى المستشفى على حد مزاعم موثق الفيديو.

وأضاف: "موثق الفيديو يدعي إصابة الشخص الذي يفترش الأرض بكورونا، في الوقت الذي يقول فيه إن المواطن يفترش الشارع بالمنطقة منذ شهر ولم تتدهور حالته، إضافة لمخالطته الأهالي بخلاف أن موثق الفيديو يقترب منه أثناء التصوير دون أن يرتدي حتى الكمامة".

وأكمل: "لماذ لم يقوم شقيق المواطن بنقله إلى المستشفى؟ ولماذا لا يقوم المواطن موثق الفيديو بنقله إلى المستشفى، علما بأن المستشفى يستقبل أي شخص أو مريض يتردد عليه".

وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في علاج المرضى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أنه سيتم التحقق من مزاعم موثق المقطع.

ونشر مواطن مساء أمس الجمعة مقطع فيديو لشخص يفترش شارع حبيشي بمدينة بلبيس منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، مشيرا إلى أنه مصاب بكورونا، حسب زعمه.

https://www.facebook.com/mac.ali.3110/videos/866747783845265