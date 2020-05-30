"أملك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل عليها الزكاة؟".. الأزهر يجيب

"أملك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل عليها الزكاة؟".. الأزهر يجيب
كتب:
عبد الوهاب عيسى
03:54 م | السبت 30 مايو 2020
تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا جاء فيه: "أمتلك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل يجب عليها الزكاة؟".
وأجابت لجنة الفتوى، "لا زكاة عليك في سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5".
وأضافت اللجنة، وجزاك الله خيرًا أخي السائل لحرصك على إخراج الزكاة فيما تملك واعلم بأن ما تنفقه يخلفه الله عليك لا محالة فى نفسك وولدك وزجتك ومالك، قال تعالى : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ){سبأ: 39} .