"أملك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل عليها الزكاة؟".. الأزهر يجيب

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا جاء فيه: "أمتلك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل يجب عليها الزكاة؟".

وأجابت لجنة الفتوى، "لا زكاة عليك في سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5".

وأضافت اللجنة، وجزاك الله خيرًا أخي السائل لحرصك على إخراج الزكاة فيما تملك واعلم بأن ما تنفقه يخلفه الله عليك لا محالة فى نفسك وولدك وزجتك ومالك، قال تعالى : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ){سبأ: 39} .