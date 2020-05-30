الوفيّات العالمية بـ"كورونا" تقترب من 365 ألفاً

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 364362 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش اليوم.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5931510 إصابات في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منهم 2455400 شخص على الأقل. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ"كوفيد-19" مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 102836 وفاة من أصل 1747087 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 406446 شخصا.

والدول الأكثر تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة هي بريطانيا بتسجيلها 38161 وفاة من أصل 271222 إصابة، تليها إيطاليا مع 33229 وفاة من أصل 232248 إصابة وفرنسا مع 28714 وفاة من أصل 186797 إصابة والبرازيل مع 27878 وفاة من أصل 465166 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (دون احتساب ماكاو وهونج كونج) عن 82999 إصابة (4 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78302 شخصاً.