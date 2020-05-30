مطروح تستقبل العائدين من المحافظات بـ4 إجراءات احترازية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمطروح، اليوم السبت، أهمية الاكتشاف المبكر والعزل المنزلي، وأنها أولى الخطوات نحو حماية المجتمع، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات تجاه العائدين من أجازات من خارج المحافظة.

وأهابت مديرية الصحة بمديري المصالح الحكومية وأصحاب الأعمال بمطروح، اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العائدين من إجازات من المحافظات الأخرى.

وحددت مديرية الصحة بمطروح 4 إجراءات لابد من متابعتها مع العاملين فى المصالح الحكومية إبتداءًا من الغد الأحد، وهى عبارة عن ترصد الأعراض الإكلينيكية، وترصد التاريخ الوبائي، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة، وعزل الموظفين والعاملين المشتبهة بهم.