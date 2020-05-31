محافظ بني سويف يتابع التزام المواطنين بالكمامات: ليست حرية شخصية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أمس، عدداً من المواقع الخدمية والمشروعات لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي يتم تطبيقها بدءاً من اليوم، في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن التالية : البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة.

وتفقد محافظ بني سويف موقف سيارات محي الدين، متابعا بنفسه التزام المواطنين بالكمامات، مشددا على السائقين بأن كل سائق مسؤول عن الركاب بسيارته، وأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أمر ضروري لا تهاون فيه قائلا "كل سائق أو صاحب سيارة أجرة ملتزم أمام الأجهزة المعنية بإلزام الركاب بارتداء الكمامات، فالأمر ليس حرية شخصية بل يتعلق بصحة كل المواطنين، يتعلق بمستقبل واقتصاد وطن ومواطن، فلن يتم التهاون في تطبيق القانون لمواجهة كافة أشكال المخالفات في هذا الشأن ".

وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من المواطنين فى موقف السيارات وبعض الشوارع والمولات، مطالبا بأهمية الالتزام بالكمامة، واتباع الإجراءات الوقائية قدر الإمكان في العمل والمنزل والسوق وغيرها، موضحا لهم قائلا "الكمامة ليست ترفيه أو كمالية، الكمامة حاجة ضرورية للحفاظ على صحتنا كلنا وأولادنا، والحفاظ على بلدنا اللى احنا فيها أهم حاجة، بلدنا حريصة علينا لازم نساعدها علشان نمر من الأزمة بأمان".

وأشار المحافظ لبعض المواطنين بأن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الكمامات، من خلال زيادة المعروض منها لضبط سعرها في السوق ومواجهة كافة صور الغش التجاري وجشع بعض التجار، لافتا إلى إقامة أول منفذ للكمامات بمدينة بني سويف، وجاري توفير منافذ في المراكز والمدن الأخرى، والتي يباع فيها كمامات يتم تجميعها بالمدارس الفنية لتقليل تكلفتها وسعرها، تحت إشراف صحي وفنى من الطب الوقائي بمديرية الصحة، وجاري التنسيق مع المصانع لإنتاج كمامات القماش طبقا للمواصفات القياسية، التي يتم نشرها لإمكانية تصنيعها في المنازل، ليساهم ذلك في سد الفجوة بين الطلب والمعروض على تلك السلعة الأساسية والضرورية في المرحلة الحالية.

كما تفقد محافظ بني سويف المجمعات الاستهلاكية، مثل شركة المصرية لتجارة الجملة والتجزئة التابعة لوزارة التموين، حيث اطمأن على الموقف السلعي والتمويني بها ، والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، متابعا التزام العاملين بها بارتداء الكمامة واجراءات التعقيم والتطهير المستمرة للمكان، وكذا التزام المواطنين المترددين على الشركة لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والتموينية.وتابع المحافظ سير العمل بمشروع كوبري مزلقان المديرية، والتزام العمال بالموقع بالاجراءات الوقائية، متفقدا عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية للاطئنان على التزام المواطنين بالكمامات، مطالبا الوحدة المحلية بالتنسيق الدائم مع الأمن لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين سواء من المواطنين أو المنشأت والمحال العامة وغيرها، مشيرا إلى أن يجري متابعة ذلك بكل الوحدات المحلية.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مدينة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.