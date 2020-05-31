"كورونا" يعصف بأرباح البنوك المدرجة في الربع الأول من 2020

ألقى شبح انتشار فيروس «كورونا» بظلاله الثقيلة على العالم، ممتداً إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، التى تأثرت بشكل متباين فيما بينها وفقاً لدرجة ارتباطها بالبعد الاجتماعى، حيث أغلقت العديد من القطاعات أبوابها، على رأسها السياحة والطيران، بينما عانت قطاعات أخرى من تأثيرات سلبية أقل ضرراً. ومن بين القطاعات الاقتصادية التى تأثرت إلى حد ما جراء الأزمة الحالية هو قطاع البنوك، وهو ما ظهر فى القوائم المالية الخاصة بالبنوك خلال الربع الأول من العام الجارى، أى خلال فترة انتشار الوباء، حيث أظهرت معظم القوائم المالية تراجع أرباح البنوك بنهاية مارس الماضى، وهو ما يؤكد تأثرها سلبياً بالأزمة.

الأزمة تهوى بأرباح 7 بنوك بنسب متفاوتة.. و3 مصارف تحقق نمواً إيجابياً.. وتوقعات باستمرار وتيرة الأداء فى الربع الثانى

ويأتى تراجع أرباح البنوك نتيجة للإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها البنوك المركزية على مستوى العالم، والتى تمثلت فى تخفيض أسعار الفائدة، حيث خفّض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة للحد من تداعيات «كورونا»، فضلاً عن إلزام البنوك بتأجيل سداد قروض وأقساط العملاء من الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، مع عدم فرض أى عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم المتعلقة بماكينات الصراف الآلى وعمولات التحويلات والشيكات لدى البنوك لمدة 6 أشهر.

كما أن زيادة الاحتياطيات لدى البنوك للتحوط من حدوث موجة تعثر محتمل فى سداد القروض، وتكوين مخصصات كبيرة لمقابلة التزامات الشركات التى ستتأثر أعمالها سلباً بانتشار الوباء، من أبرز أسباب الضغط على الربحية، خوفاً من ارتفاع تكاليف الديون، بالإضافة لهدوء السوق وانحسار المعاملات المالية للأفراد والشركات بشكل نسبى خلال هذه الفترة.

‎وكانت المخصصات لدى بنوك القطاع المصرفى ارتفعت بنحو 9 مليارات جنيه فى الفترة من ديسمبر 2018 وحتى نهاية فبراير 2020، حيث زادت من 118 مليار جنيه إلى نحو 127 مليار جنيه، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى. والمخصصات هى أموال يتم تجنيبها تحسباً لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطر أو حالات طارئة، وتوضع كبند فى المصروفات.

وأجرى «الوطن الاقتصادى» مسحاً على البنوك التى أعلنت عن نتائجها المالية بنهاية الربع الأول من العام الجارى، والتى أظهرت تراجع صافى أرباح 7 بنوك من إجمالى 10 بنوك، مع توقع استمرار وتيرة الأداء الهابط فى الربع الثانى من العام الحالى، الذى شهد عنفاً أكبر من أزمة «كورونا» وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

البنك التجارى الدولى

أظهرت القوائم المالية للبنك التجارى الدولى CIB، تراجع صافى أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 2.398 مليار جنيه، مقابل 2.64 مليار جنيه بنهاية مارس 2019. ويأتى تراجع الأرباح نتيجة لارتفاع مخصصات البنك للقروض خلال الربع الأول بنسبة 138% لتصل إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل 521 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، حيث أخذ البنك فى اعتباره الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، التى يصعب تقديرها حالياً، بحسب بيان البنك.

بنك قطر الوطنى

كما تراجع صافى أرباح بنك قطر الوطنى الأهلى خلال الربع الأول بنسبة 7.6%، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 2.02 مليار جنيه بالربع المقارن.

ويأتى تراجع أرباح البنك نتيجة لزيادة خسائر الائتمان إلى 489 مليون جنيه بنسبة 644% على أساس سنوى الناتج عن ارتفاع تكلفة المخاطر بنحو 108 نقاط أساس إلى 127 نقطة أساس، آخذة فى الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة من الأثر الاقتصادى السلبى لكوفيد-19 على المقترضين ومد آجال استحقاقات القروض، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر القروض بمقدار 7 أضعاف، حيث بلغت 489 مليون جنيه فى الربع الأول 2020، بالمقارنة مع 66 مليوناً فى الربع الأول 2019.

بنك فيصل الإسلامى

فى السياق نفسه، كشفت المؤشرات المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامى عن تراجع صافى ربح البنك بنسبة 55% بنهاية الربع الأول من العام الجارى، حيث سجل البنك صافى ربح بلغ 469 مليون جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ويأتى انخفاض صافى الربح نتيجة خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى 4.5% خلال 2019، و3% خلال الربع الأول من عام 2020، والتى أثرت سلباً على عوائد التوظيفات وزيادة الأعباء نتيجة زيادة الودائع، وفقاً للبنك.

بنك البركة

أظهرت نتائج أعمال بنك البركة - مصر تراجع صافى أرباحه بشكل طفيف بنحو 0.7% لتصل إلى 264.2 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 266.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

بنك كريدى أجريكول

وبالمثل، تراجع صافى أرباح بنك كريدى أجريكول مصر، خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 36.6% ليصل إلى 439.96 مليون جنيه، مقابل 693.75 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضى 2019.

مصرف أبوظبى الإسلامى

أظهرت المؤشرات المالية لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، خلال الربع الأول من 2020، تراجع أرباحه بنسبة 18% على أساس سنوى، حيث حقق البنك أرباحاً بلغت 230.35 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 279.44 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.

بنك قناة السويس

كشفت القوائم المالية لبنك قناة السويس تراجع صافى ربح البنك بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث سجل البنك صافى ربح بلغ 114.35 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 128.56 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

البنك المصرى الخليجى

فى سياق مختلف، حقق البنك المصرى الخليجى ارتفاعاً فى صافى الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 4%، ليصل إلى 153.632 مليون جنيه، مقابل 148.201 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2019.

البنك الأهلى الكويتى

كما واصل البنك الأهلى الكويتى - مصر تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا، حيث ارتفع صافى ربح البنك بنسبة بلغت 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 140 مليون جنيه.

وبلغ صافى الأرباح التشغيلية للفترة ذاتها 316 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50% مقارنة بمبلغ 212 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

التعمير والإسكان

وارتفع صافى أرباح بنك التعمير والإسكان إلى 614.5 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 612.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2019، محققاً نمواً بنسبة 0.5%، بينما تراجعت أرباح البنك قبل الضرائب بنسبة 2.1% لتصل إلى 758.3 مليون جنيه، مقابل 773.9 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.