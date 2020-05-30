تورط قريب الزوج.. ضبط سارقي زوجين بالإكراه داخل منزلهما ببني سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، اليوم السبت، من كشف غموض حادث سرقة زوجين داخل منزلهما، تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بورود بلاغ من صاحب منزل بتعرضه للسرقة داخل منزله هو زوجته، ووجه على الفور بكشف غموض الواقعة وضبط الجناة.

وشكل اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث المديرية، فريق بحثي برئاسة العميد مجدي لطفي رئيس فرع البحث، والمقدم أحمد الوزير مفتش المباحث وضباط وحدة مباحث الفشن، وتمكنوا خلال 24 ساعة من كشف غموض الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن صاحب المنزل ويدعى "ر.ع.م" 45 سنة، ومقيم بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن، وفؤجى بدخول شخصين للمنزل بالأسلحة البيضاء مردتين كمامات طبية، وسرقة سلاح مرخص مسدس حلوان، و10 طلقات، ومصوغات ذهبية ومبالغ ماليه وهاتف محمول.

وبتكثيف فريق البحث من جهوده، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.س.ا" 25 سنة، و"مصطفى ا.م" 25 سنة، وشهرته "الأبيض"، وكلاهما مقيمان ببندر الفشن، وقاما بجريمتهما بالاشتراك مع أحد أقارب المجني عليه، ومقيم بالمنزل الملاصق للمجني عليه، حيث خطط لارتكاب الواقعة وسهل لهم الدخول عن طريق النزول من سطح منزله، وارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.