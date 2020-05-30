كرم جبر: 100 ألف جنيه دعم لكل مؤسسة صحفية لشراء أدوات التعقيم

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه جرى توقيع اتفاق مع المركز الطبي للسكة الحديد ويتضمن البروتوكول أن المريض المصاب بكورونا يذهب للمستشفى ويتم عمل الفحوصات اللازمة له وإما يذهب للرعاية المركزية إذا كان لايعاني من كورونا، والمصاب يتم تحويله لمركز العزل، المزود بأجهزة وأطقم ومعدات.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الصحفي المشتبه به سيتم تحويله بخطاب من الهيئة الوطنية للصحافة وسيتلقى الرعاية الكاملة بشكل لائق ومحترم، شارحا أنه تم الاتفاق مع كلية الطب جامعة عين شمس وهذا الاتفاق العلاجي يشمل 6 خطوات، وهو أن الشاب الصغير يتم عزله في المنازل، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يتم عزلهم في العبور أو 6 أكتوبر.

وتابع أن المسحة الطبية ستكون بـ1050 جنيه، بعدما كانت بـ2700، ويمكن المساهمة وتحمل جزء من التكلفة، مشيرا إلى أن من يرغب بعمل مسحات لن يذهب للمستشفى سيتم إرسال له من يأخذ منه المسحة.

وكشف جبر أنه تم صرف 100000 جنيه كدعم لكل مؤسسة صحفية لشراء أدوات تعقيم من وزارة الانتاج الحربي أو من جهاز الخدمة الوطنية، مع شرط التطهير على مدار 24 ساعة بالمؤسسات.