كرم جبر: الإصدارات لن تتوقف في حالة إغلاق أي مؤسسة صحفية بسبب كورونا

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه جرى الاتفاق مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، وأي زميل صحفي أو عامل أو إداري يتواصل مع اللجنة، شارحا أن مؤسسة الأهرام، يترأس لجنتها رئيس مجلس الإدارة محمد حسن، والأخبار طاهر قابيل، والجمهورية عبدالرازق توفيق، وروزاليوسف أحمد باشا، ودار المعارف عاطف عبدالغني، ووكالة الأنباء صلاح مغاوري، والشركة القومية إبراهيم نوفل.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن أعضاء الهيئة، على اتصال يومي بالمؤسسات لرصد حالة كل مؤسسة، وجرى تعقيم مؤسسة دار "الهلال"، بالكامل أمس، بعد ظهور حالات بها، واليوم، جرى تعقيم مؤسسة "دار التحرير" بالكامل، شارحا أن المكان الذي تظهر به إصابات يغلق مؤقتا، ويجري تطهيره ومتابعة المخالطين، ولا يدخلوا المؤسسة إلا بعد 15 يوما، والإصدارات مستمرة، وفي حالة غلق مؤسسة لأسباب صحية، سيطبع الإصدار في مؤسسة أخرى.

وتابع "جبر" بأن الهيئة تتحمل علاج العاملين في المؤسسات الصحفية فقط، وليس العاملين وأسرهم، لأن العاملين سيجري علاجهم على نفقة الهيئة الوطنية للصحافة، بالكامل، ما عدا المسحة للشخص المشتبه بإصابته، خصوصا بعد تخفيضها ويتحمل نصف ثمنها بعد التخفيض، وقد تسهم المؤسسة التي يتبعها الصحفي.

وشدد "جبر" على أن التعقيم والتطهير لابد أن يكون ليلا ونهارا وعلى مرأى ومسمع من الجميع: "مفيش حاجة اسمها تطهير سري، أو طهرنا وهو ما طهرش، ونتمنى أن تقل الأعداد، ولابد من الحرص على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان للصحفيين، ولابد من الحفاظ على صحة الصحفيين، وتسيير العمل بلا أضرار قدر الإمكان، والاتجاه للعمل أون لاين".