وزير النقل: راهنت على وعي ركاب القطارات بارتداء الكمامات وكسبت الرهان

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه حصل على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع القوات المسلحة ومختلف الوزارات المعنية لتوفير الكمامات في محطات السكك الحديدية بأسعار جيدة، موضحًا أنه راهن على وعي الركاب في الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقد كسب الرهان.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن 90% من المواطنين ملتزمين بارتداء الكمامة، ومن لم يكن معه كمامة اشترى من شباك حجز التذاكر، كما أن الوزارة حصلت على مليون كمامة من القوات المسلحة، وهناك تنسيق مع القوات المسلحة لتعويض ما يتم بيعه.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه كان حريصا على توجيه شباك التذاكر على عدم بيع كمامات إلا حسب التذكرة حتى لا يتم المتاجرة بها في السوق السوداء، متابعًا: "الناس كانت ملتزمة جدا، ومتعاونة معنا"، موضحًا أنه كان يتوقع زحاما على مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، لانتهاء فترة إجازة عيد الفطر، فضلا عن عودة القطارات والسكك الحديدية للعمل.

وأوضح أنه وضع خطة لتخفيف الزحام بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، كالدفع بعدد أكبر من القطارات لتقليل زمن التقاطر، كما أنه يحرص على التواصل مع الركاب لمعرفة أي القطارات ازدحاما، مضيفا: "نزلنا 81 قطارا للعمل ومستعدون ننزل أكتر وأكتر".