وزير النقل للمصريين: اطمنوا.. عملنا اللي علينا والباقي على ربنا

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطتي مصر والشهداء، لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة وبقية الإجراءات الاحترازية مع عودة تشغيل القطارات والمترو.

وقال كامل الوزير في تصريحات لمراسل برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "اطمنوا إحنا بننفذ التزامتنا تجاهكم من حيث توفير الكمامات وتعقيم المحطات وتعقيم وسائل المواصلات.. عملنا اللي علينا والباقي على ربنا وباقي الجمهور الواعي المنضبط والملتزم، ولو مشينا على كدا بالوعي والالتزام اللي شوفته النهاردة سنصل لأفضل طريقة للعمل والإنتاج والتعايش مع المرض وعدم نشره".

وأضاف الوزير: "أنا مطمن على الإجراءات اللي بتتم من السكة الحديد والمترو ومن الجمهور.. الجمهور واعي وجمهورنا محب لبلده ونفسه وملتزم.. أنا بعد اللي شوفته النهاردة بقول لأهالينا أنا مطمن اركبوا السكة الحديد والمترو ومتقلقوش ولكن ساعدونا تنفذوا الاشتراطات الوقائية والصحية علشان نرجع لشغلنا واحنا مطمنين إننا هنرجع شغلنا سالمين".

وتفقد الوزير شبابيك التذاكر وشدد على موظفي الشباك بالكمامة: "خلي بالك من نفسك إنتي تهمينا.. واللي مش لابس كمامة تديله كمامة وإلا مياخدش التذكرة ومينفعش نبيع أكثر من تذكرة لنفس الشخص".