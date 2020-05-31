حكاية 5 دقائق لعب.. "طيارة ورق" تسببت في مصرع طفل

5 دقائق فقط.. هي مدة اللعب بطيارة ورقية انتهت بعدها بمقتل طفل عمره 5 سنوات عندما اختل توازنه وسقط من أعلى منزل أسرته في المحلة وتوفي على إثرها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الطفل كان يقف على منزل أسرته يلهو بطائرة ورقية وأثناء اندماجه معها ومتابعة حركتها في الهواء سقط من أعلى المنزل بمنطقة المنشية الجديدة ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

ورجحت تحريات المباحث أن الحادث ناتجا عن سقوط الطفل، وأن الوفاة ليس فيها أي شبهة جنائية.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله بورود إشارة لشرطة النجدة بسقوط طفل من الطابق الخامس في الشارع أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية، وتبين من التحريات التي أجراها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أن الطفل اختل توازنه وسقط أرضا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.