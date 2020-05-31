بدء توصيل الأدوية لمنازل مخالطي الحالات المصابة بكورونا في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، مستجدات الوضع الصحى، والجديد في جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا، والإجراءات المنفذ حيال المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى الحالات البسيطة من الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلي طبقا للبروتوكول العلاجى المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم بالأمس توزيع حقيبة من الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي، بجانب تقديم بعض الإرشادات التوعوية وتقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وغسل اليدين باستمرار مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.