أصداء "الاختيار".. طفلة تغني "تحيا مصر" بلغة الإشارة

استعرض الإعلامي عمرو خليل، مقطع فيديو لطفلة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو "تحيا مصر" وغنائها بلغة الإشارة، وذلك خلال برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، وجاء تحت عنوان "أصداء مسلسل الاختيار.. طفلة تغني تحيا مصر بلغة الإشارة".

وقالت الطفلة كنزي حسام، بطلة الفيديو، خلال حوارها عبر "سكايب" في البرنامج، إنها كانت تشاهد مسلسل الاختيار وأعجبت به بشدة، كما تابعت الفيديوهات الوطنية التي تم عملها بسبب الحالة الوطنية حول المسلسل، "كنت عاوزة أعمل حاجة جديدة، اتعلمت لغة الاشارة وعملت الفيديو، وكنت مبسوطة أوي ان الناس شيرت الفيديو بتاعي على نطاق واسع".

وردًا على طلب الإعلامي، بتوجيه رسالة للشهداء بلغة الإشارة، قالت :" أنا مش خبيرة في لغة الاشارة، ولا حفظاها كلها، أنا بس اتعلمت شيء صغير منها عشان أعمل الفيديو فقط، بس أحب أقولهم شكرا انكم ضحيتوا عشان خاطر مصر".