ماجدة منير: صفحتي على "فيسبوك" اتسرقت بعد دوري في "الاختيار"

قالت الفنانة ماجدة منير، إن صفحتها على "فيسبوك" تمت سرقتها بعد دورها في مسلسل الاختيار، موضحة أن ردود الأفعال على دورها لم تكن تتوقعها إلى هذا الحد، لافتة إلى أن الأشخاص المقربين منها، عندما شاهدوا المسلسل لأول مرة لم يعرفوها، وميزوها فقط من خلال نبرة صوتها، نظرا لتقمصها الشخصية بشكل جيد.

وأضافت "ماجدة" خلال لقاءها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة TEN، أنها فوجئت برد فعل كبير بعد دورها في المسلسل، ولم تكن تعتقد أن دورها "أم تكفيري" سوف يحقق صدى كبيرا لهذه الدرجة، موضحة أن ردود الأفعال حول دورها في الاختيار، لم تتوقف فقط على الجمهور، بل وصلت للنقاد والمخرجين والصحفيين، كما زادت عليها عروض العمل من قبل المخرجين.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن دورها في المسلسل كان صغيرا، إلا أنه حاز على إعجابها نظرا للمشاعر التي حظيت بها مشاهد الشخصية.

مسلسل "الاختيار" جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، صلاح عبدالله، كريم عبدالخالق، محمد عز، مها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.