تجارية الإسماعيلية: منع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة

شدد المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، على جميع العاملين بالغرفة، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، ومنع دخول أي فرد لا يلتزم بارتدائها، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.

وأشار المهندس أحمد عثمان إلى أن كل شخص مطالب بالحفاظ على نفسه وعلى الآخرين، وكذلك الالتزام بالضوابط التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس، موضحًا أنه على التجار المنتسبين للغرفة والمترددين عليها الحفاظ على التعليمات ومساعدة العاملين بالغرفة في تنفذيها.

وطالب "عثمان" بسرعة إجراء حملات توعية مباشرة لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمحال، بعدم التعامل إلا من خلال استخدام الكمامة.

وفي سياق متصل، تقرر تعقيم الغرفة التجارية بالإسماعيلية مرة كل ثلاثة أيام، لحماية العاملين والمترددين عليها، وذلك بدءًا من اليوم الأحد.