إحالة 1560 متعديا على أراضي الري للنيابة العسكرية

قال الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، إنّ إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لمواجهه التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل.

وأضاف خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنّه جرى التأكيد على اتخاذ الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة، والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على منافع الري وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية.

وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة من الحجر المنزلي، لمتابعة موقف المناطق التجريبيه لإدخال الري الحديث، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، فضلا عن متابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه لتفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.