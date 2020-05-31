محافظ المنوفية يتابع خطة تنفيذ 15 طريقا محليا بـ236 مليون جنيه

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي للطرق المحلية المدرجة بالخطة العاجلة 2019 – 2020.

تناول الاجتماع مناقشة البرتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية، لرصف 15 طريقا محليا بنطاق المحافظة.

وجرى مناقشة الموقف التنفيذي لرصف 15 طريقا بطول 98 كيلو مترا، وباعتماد مالي 236 مليون جنيه لتطويرها ورفع كفاءتها بنطاق المحافظة.

وأشار مندوب الهيئة العامة للطرق والكباري إلى أنه جار تنفيذ الأعمال في 3 طرق، لافتا إلى أنه جار أعمال الرفع المساحي والقشط وأعمال ميزانيات لـ 7 طرق وسيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 6 أشهر من تاريخ استلام المواقع، لافتا إلى أنه جار إسناد 5 طرق عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري خلال 10 أيام .

ووجه محافظ المنوفية برفع كفاءة الطرق الداخلية، ورصف شارع محطة عاطف السادات بشبين الكوم بطول 600 م وبعرض 20 م تسهيلاً لحركة المواطنين.