نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى عزل المنوفية

نجح فريق طبي في مستشفي العزل الصحي بالباجور، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، حيث تم تحويلها للمستشفى وهي حامل فى الشهر التاسع.

وشمل التقرير الطبي للحالة، وجود انقباضات رحمية متكررة، وخطورة لانفجار في الرحم، كما أشار إلى أن السيدة تعاني من تسمم حمل مع وجود تاريخ مرضي سابق بتسمم الحمل ودخول الرعاية المركزة.

وبناء على ذلك، تم تجهيز غرفة العمليات وإجراء قيصرية عاجلة، وتم ولادة الطفل بصحة جيدة، وخروج الأم من العمليات .

وقاد عملية الولادة القيصرية، طاقم طبي بقيادة الدكتور محمد راضى أخصائي النسا والتوليد، والدكتور أحمد سلامة اخصائي التخدير، فيما أكد الأطباء استقرار الحالة الصحية للأم والمولود.