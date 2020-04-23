رئيس جامعة طنطا: 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إنه تم تخصيص 5000 كرتونة مواد غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين بالتنسيق بين محافظة الغربية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توزيع 200 كرتونة اليوم في قرية ميت بدر حلاوه مركز سمنود، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، شملت الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول، وغيرها من السلع الرئيسية.

أكد نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة طنطا، وتنفيذًا لتوجيهات رئيسها الدكتور مجدي سبع بدعم جهود الدولة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين علي المعيشة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.