محافظ المنوفية يتابع رصف 15 طريق محلي باعتماد 236 مليون جنيه

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي للطرق المحلية المدرجة بالخطة العاجلة 2019 – 2020.

تناول الاجتماع مناقشة البرتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية لرصف 15 طريق محلي بنطاق المحافظة، حضر الاجتماع الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري ومدير مديرية الطرق ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ومدير عام الشركة المصرية للإتصالات ومدير عام شركة غاز مصر ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وناقش الموقف التنفيذي لرصف 15 طريق بطول 98 كيلو متر وبإعتماد مالي 236 مليون جنيه لتطويرها ورفع كفاءتها بنطاق المحافظة ، حيث أشار مندوب الهيئة العامة للطرق والكباري بأنه جاري تنفيذ الأعمال لـ 3 طرق وجاري أعمال الرفع المساحي والقشط وأعمال ميزانيات لـ 7 طرق وسيتم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 6 شهور من تاريخ إستلام المواقع وجاري إسناد 5 طرق عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري خلال 10 أيام.

وفي إطار حرص محافظ المنوفية علي رفع كفاءة الطرق الداخلية وجه المحافظ الهيئة العامة الطرق والكباري برصف شارع محطة عاطف السادات بشبين الكوم بطول 600 م وبعرض 20 م، تسهيلاً لحركة المواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مشيراً إلى أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وهي أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.