نائب المرج يوجه رسالة لأهل دائرته بعد إصابته بـ كورونا

وجه النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، رسالة للمواطنين بدائرته، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وثبوت إيجابية التحليل الخاص به، بعد نقله لأحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج.

ووجه هيكل حديثه لأهالي الدائرة قائلا: "أهالي ومواطني دائرة المرج، أحدثكم اليوم وأنا في أمس الحاجة لدعاءكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أمر بها شخصيا، وأصارحكم وأنتم العزوة والسند بعد الله عز وجل، ففي الوقت الذي ناشدت فيه المواطنبن بأن يلتزموا بيوتهم ودعمت توجهات الدولة ضد فيروس cov19 واستخدام وسائل الوقاية والتباعد، ولكن بصفتي نائبا للشعب و إصراري علي العمل على حل المشاكل التي تواجهكم في تلك الظروف فضلت مصلحة بلدي وأهلي على نفسي وأسرتي وفتحت مقراتي بانتظام لاستقبال حوائج الناس والعمل على حلها".

وأضاف، خلال رسالة عبر صفحته على "فيس بوك": "كما أطلقت أكبر حملة لتعقيم وتطهير شوارع حي المرج بالكامل وكنت على رأسها وأشرف عليها ساعة بساعة وكذلك حملة لمساعدة أهالينا وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا وذلك مع مراعاة كل وسائل الاحتياط المعلن عنها، إلا أن قضاء الله نافذ لا محالة فقد أصبت بهذا الفيروس الخطير وبعد تأكد التحاليل تم عزلي في أماكن العزل المخصصة للعلاج من قبل الدولة ووزارة الصحة أعانهم الله علي ما يبذلونه من جهود لمواجهه الوباء".

ووجه هيكل الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي والإدارة الطبيه بالمجلس على اهتمامهم.

وختم رسالته قائلا: "أنا مؤمن بقضاء الله وقدره فهو خير معين وهو الشافي المعافي.. الحمد لله على كل شيء.. أهلي وأحبتي من حقكم علي أن أصارحكم وأطلب منكم الدعاء بالشفاء.. وأؤكد أن جميع مقراتي مفتوحة وكذلك كل وسائل الاتصال مفتوحة للعمل على حل جميع المشكلات التي تواجهكم في تلك الظروف، مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة طبقا لتوجهات الدولة".