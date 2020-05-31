محافظ القليوبية: لن نتراجع عن إعادة المظهر الحضاري للعاصمة بنها

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء علي كل مظاهر العشوائية بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها، مشيرا إلى أن ذلك استجابة لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال المتابعة الدورية من المحافظ لتلك المنطقة بهدف تطهيرها وتجميلها وتسيير الحركة المرورية وشارك بالحملة كلا من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة بنها، ومدير شرطة المرافق والإشغالات بمجلس مدينة بنها.

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي حيث تم إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

وشدد على رفع الاشغالات من الشوارع الجانبية بمنطقة وابور الثلج والمحلات الملاصقة لسور السكة الحديد بالحرس الوطني.

وعلى هامش الجولة قام الهجان بتفقد طريق طابا تمهيدا لرصفه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وحتى اول مدخل طريق الزقازيق بطول 2.700كيلو متر مضيفا ان هذا الطريق سوف يساعد على تحقيق السيولة المرورية بمدينة بنها.