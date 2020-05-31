محافظ الشرقية يتفقد مستشفى التأمين الصحي لاستخدامها كعزل

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بتفقد مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لمعاينتها والوقوف علي حالتها التجهيزية لاستخدامها كمستشفى عزل لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبيه المختلفه والتأكد من جاهزيه المستشفيات التابعة لها وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي أنه تم تجهيز 6 غرف عزل بالمستشفى قابله للزيادة لتصل إلى 20 غرفة في حالة الإحتياج إليها، بالإضافة إلى تجهيز 7 أسرة عناية مركزه وتوفير جهاز أشعه عاديه ومعمل للتحاليل لتقديم كافه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، من خلال تنفيذ البروتوكولات العلاجية المتبعه والموصي بها من منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه لحين تماثلهم للشفاء .

كما حرص محافظ الشرقية علي تفقد مركز الحي العاشر غرب للأمراض التنفسية والمخصص لإستقبال الحالات المتوسطة والبسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد ، لتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، والمنفذ من خلال جهاز مدينه العاشر من رمضان وبمساهمة من جمعيه مستثمري العاشر والمجتمع المدني.. والمقام على مساحة ٢٠٠٠ م مخصص منهم للمركز ٦٠٠ متر والباقي مسطحات خضراء والمكون من ٣ أدوار ومزود ب ٥٠ غرفه سعه ٥٠ سرير ، فضلاً عن تزويده بمعمل وقسم أشعه مقطعيه و أشعة x-ray (أشعه سينيه) متحركة لخدمه المرضى بالغرف.

شارك في الزيارة الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندس أيمن رضا امين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان والدكتور محي حافظ نائب رئيس جمعيه مستثمري العاشر .