بالصور.. وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لإرتداء الركاب للكمامات داخل الاتوبيسات

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) بالمتابعة المستمرة والدورية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة ومنها أتوبيسات السوبرجيت حيث أكد الوزير على أهمية الالتزام بهذه القرارت التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتدي الكمامات كما شدد الوزير على ضرورة الاتزام بإتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء العاملين للكمامات واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمقر وجراجات الشركة ومكاتب حجز التذاكر واماكن الانتظار والاتوبيسات

كما وجه الوزير بالاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير أسطول الشركة ، ورفع الكفاءة الفنية له بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة.