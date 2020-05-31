صور.. وزير النقل يتفقد مشروع قطار "السلام- الإدارية-العاشر" الكهربائي

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا

تفقد الوزير أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية.

واطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للمشروع29%, حيث كان معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى 25% من النسبة المستهدفة، حيث تم الانتهاء من ما يقرب 33% من أعمال الكبارى بالمشروع و 70% من أعمال الأنفاق، و15.9% من أعمال جسور السكة وحوالى 12.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى

وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية المشروع حيث سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى لها أهمية كبيرة فى تعظيم منظومة النقل الجماعى

لافتا إلى أن منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجا للنقل متعدد الوسائط (الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد (عين شمس /السويس)، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والادارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط shuttle bus. من محطة عدلي منصور حتى المطار

كما أكد الوزير على على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في كافة مواقع العمل بمشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات مترو الأنفاق وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج ، و أن مسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كبارى، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائى بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كبارى للسيارات لخدمة المدن الجديدة كما أنه سيجري مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كيلو مترًا، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة، ليصل إجمالي طول القطار الكهربائي إلى 84 كيلو مترًا، وعدد محطات 15 محطة.