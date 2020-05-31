صحة السويس: تسجيل 30 حالة كورونا جديدة والعدد يرتفع إلى 265

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس ظهور 30 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، مشيرة إلى تسجيل 3 وفيات.

وأشار بيان مديرية الصحة، اليوم، في ثاني بيان لها أنه جار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.

وأضاف البيان أن إجمالي الحالات في محافظة السويس 265 حالة إصابة، وعدد الوفيات 17 حالة.

وأكدت مديرية الصحة أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهى متر على الأقل.

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق أو الذهاب للمصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات العامة، وغيرها من الأماكن العامة دون ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى.