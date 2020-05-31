الصحة تحمل المواطنين مسؤولية زيادة إصابات كورونا: زيارات العيد السبب

علقت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على إعلان وزيرة الصحة عن المحافظات الـ6 الأكثر إصابة بفيروس كورونا، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة، على الترتيب.

وقالت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد" إن السلوكيات سبب تفشي فيروس كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفة: "الزيادة الحالية نتيجة ما حدث في شهر رمضان وفترة العيد من زيارات وعزومات، خصوصا وأن فترة حضانة الكورونا تمتد من يوم حتى 14 يوما، وقد تظهر الأعراض بعد 14 يوما من العدوى، واللي بيحصل دلوقتي رد للي حصل الأسبوعين اللي فاتو".

وأضافت "إذا توقف المواطنون عن خرق الإجراءات الاحترازية ستقل الإصابات، فيه تنقلات بين المحافظات ومنقدرش نقول إنه في محافظة مش ملتزمة.. إحنا بس بنلفت النظر لوجود إصابات زيادة للحرص الزائد".