محافظ قنا: استرداد 16 ألفا و156 متر مربع من أراضي أملاك الدولة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة، شنت عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 192 حالة تعد.

واوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا ان حملات الإزالة نجحت في إزالة 29 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمركزي قنا وقوص بمساحة 16 الف و156 متر مربع ، بالإضافة الي ازالة 138 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت وفرشوط ودشنا وقنا وقفـط ونقادة بمساحة 7 افدنه و8 قراريط و15سهم ، وإزالة 25 حالة مخالفة بناء عشوائي بمركزي دشنا ونقادة بمساحة 4043 متر مربع .

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 458 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 305 الف و842 متر مربع ، و56 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 81 فدان و10 قراريط و23 سهم ، و1512 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 71 فدان و 20 قيراط و5 أسهم ، و 242 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 32 الف و466 متر مربع.

واكد محافظ قنا عدم التهاون مع اي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين ، واشار الي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة ، واكد علي انه سيتم تحويل المخالفات الي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية .