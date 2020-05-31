برلماني يطالب بحملات علي مصانع بير السلم لضبط الكمامات المغشوشة

طالب النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتكثيف الرقابة علي مصانع بير السلم، لمنع تصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات، واستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتحقيق أرباح علي حساب صحة المواطنين.

وقال فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه يجب التعامل بكل حسم مع هؤلاء حتى يكونوا عبرة، خصوصا أن الدولة تمر بحالة حرب ضد وباء عالمي، وفي مثل هذه الأوقات لا يمكن على الإطلاق التعامل بأي رحمة مع مثل هؤلاء.

ونوه فرغلي بأن مصانع بير السلم منتشرة بكثرة والأمر يحتاج حملات أمنية مكثفة لضبطهم، حتي لا يتسببوا في كارثة.