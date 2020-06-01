والدة الشهيد "فضل الله" لمحافظ الغربية: ابني مش خسارة في مصر

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، على تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، والذي استشهد في حادث إرهابي بشمال سيناء.

وقالت أم الشهيد بمحافظ الغربية ونائبه، "ابني مش خسارة في مصر"، معربة عن فخرها بنجلها الذي استشهد في سبيل الوطن.

ووجهت الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي أطلق اسم الشهيد محمد إبراهيم فضل الله على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات في مدينة المحلة الكبرى.

كما التقى المحافظ ونائبه بزوجة الشهيد، معربين عن امتنانهما لخدماته من أجل حفظ تراب الوطن.

وقالت زوجة الشهيد: "استشهاد زوجي البطل سيظل مصدر فخر لي ولأولاده ولجميع العائلة، ووسام على صدورنا جميعا مهما مرت السنين".