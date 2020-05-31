السيطرة على حريق خلف مجمع مدارس بشبين الكوم

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب خلف مجمع المدارس بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، دون وجود خسائر فى الأرواح.

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من الحماية المدنية يفيد بالسيطرة علي حريق خلف مجمع المدارس بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم، وحرر محضر بالواقعة وجار معرفة أسباب الحريق.

من جانبه، أكد سامى سرور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، على ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل مع أى عقبات والعمل على حلها فورا.