 المنوفية تودع شهيد الواجب مساعد أول محمد عبد الحميد سليمان بمسقط رأسه بقرية كفر قورص بأشمون

أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بحضورالجنازة العسكرية للشهيد مساعد أول محمد عبد الحميد السيد بالقوات المسلحة والذي إستشهد بسيناء إثر عملية إرهابية أثناء تأدية عملة شهد الجنازة المستشار العسكرى للمحافظة واللواء محمدأحمد حسانين مساعد مدير الأمن ومأمور مركز شرطة أشمون ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

حيث إنطلقت الجنازة وسط جمع غفير من الأهالي، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها " لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ،يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح " ، " لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله .

من جانبه قدم رئيس مركزومدينة أشمون واجب العزاء لأسرة الشهيد ، نائباً عن محافظ المنوفية داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً علي أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا

يذكر أن الشهيد مساعد أول محمد عبد الحميد السيد سليمان يبلغ من العمر 35 عاما متزوج ولديه ثلاث أولاد ووالده بالمعاش ووالدته ربة منزل وله سته أخوة ثلاث بنات وثلاث رجال ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة