النقل تعلن تشغيل ٢٨ قطار جديدا بالوجه البحري وتعديل مواعيد ٢١ قطارا

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعه الثامنة مساءً حتي الخامسة صباحًا وذلك بدءً من اليوم

فقد قامت هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات علي الوجهين القبلي والبحري حيث سيتم تشغيل عدد ٢٨ قطار اضافي علي الوجه البحري بدءً من يوم ٢ يونيه، وتعديل مواعيد ٢١ قطار علي الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسير عد ٤ قطارات رقمي ٩٨١/٩٨٠ اسوان القاهرة والعكس ورقمي ١٨/١١٠٩ ما بين الاسكندرية الفيوم علي ان يتم تشغيلهم يوم ٩ يونيه ٢٠٢٠ نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات حيث تم الحجز المسبق حتى ٨ يونيه ٢٠٢٠، على ان يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.