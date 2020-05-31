رئيس جامعة بني سويف عن وفاة ممرض بالمستشفى الجامعي: "التهاب بالمخ"

نعى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أحد العاملين بالمستشفى الجامعي حيث يعمل بالتمريض، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بالتهاب في المخ، وجرى احتجازه داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وتابع: "طلبنا تقريرا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ومدير المستشفى عن حالة المتوفى أبو بكر محمد، الممرض بالمستشفى الجامعي".

وفي سياق آخر قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بإدارة الجامعة وأفراد الأمن، وغيرهم بارتداء الكمامات الواقية، وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح "حسن"، أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة دون ارتداء الكمامات الواقية، موجهًا جميع جهات الجامعة المختصة باتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة جميع قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس، وتطبيق كل قواعد السلامة والصحة المهنية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة والمترددين عليها.