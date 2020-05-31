"كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. مبادرة "تضامن بني سويف" لمحدودي الدخل

أعلنت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، إطلاق مبادرة تحت عنوان "كمامتك هتوصلك لحد بيتك" مجانا، للأسر الفقيرة والبسيطة في قري ونجوع مراكز المحافظة السبع.

وقالت أبوزيد إن المبادرة تشمل توزيع وتوصيل الكمامات لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا، حيث ستصلهم إلى منازلهم بواسطة متطوعين او موظفين مديرية التضامن الاجتماعي بشكل مجاني تماما.

وناشدت وكيلة وزارة التضامن، جميع منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية والأهليه، وكل طوائف المجتمع بالتكاتف، وتدعيم المبادرة؛ للحفاظ على المواطنين البسطاء من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد منه.