مصر الـ14 عالميا في عدد إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

احتلت مصر المركز الرابع عشر عالميًا، من حيث عدد الإصابات اليومية التي تم تسجيلها بفيروس كورونا في كل دولة، اليوم الأحد.

وسجلت مصر اليوم الأحد، 1536 حالة جديدة بالفيروس، كأعلى معدل يومي من الإصابات في مصر منذ دخول الوباء أراضيها.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر الدول تسجيلًا للإصابات اليوم، حيث سجلت 16480 حالة جديدة، فيما جاءت روسيا في المركز الثاني بواقع 9268 حالة جديدة، قبل الهند التي سجلت 8782 حالة جديدة، وفقًا لموقع "Worldometer" العالمي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 959 حالة وفاة.