وزير التعليم عن الأبحاث والدراسة "أون لاين": "لم نكن نحلم بها من قبل"

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن رأيه وتقييمه لتجربة مشروعات الأبحاث والدراسة أون لاين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن التجربة بالنسبة للوزارة "رائعة جدًا وأفادتنا كثيرًا، رب ضارة نافعة".

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، إن "الدروس المستفادة من تلك الخطوة كانت مفيدة للغاية، ودخل في قاموس المواطنين أشياء لم نكن نحلم بها من قبل".

وأضاف "شوقي"، "جميع المصريين أصبحوا يتحدثون عن الأبحاث واستخدام الكمبيوتر، ورفع الأبحاث على المنصات الإلكترونية، فمن أبسط الناس إلى أكثرهم ثقافة أصبحوا ملمين بتلك الأشياء بالرغم من بعض العوائق بسبب الصفات السيئة الموروثة مثل الغش"، متابعا "مهما قدمنا من شرح وإن إحنا محتاجين نتعلم إلا أنه حصل وده سنتجاوزه في السنوات المقبلة، بينما التجربة في عمومها إيجابية للغاية، ونقلت التعليم المصري نقلة كبيرة، وسيظهر تأثير ذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي سارت بثبات جميل للغاية من ناحية البنية التحتية، فالوزارة اعتمدت على السحابة الإلكترونية ورغم ذلك سارت الامتحانات بشكل رائع.

وأشار "كنا نتمنى إننا نعمل التجربة دي في الصف الثالث الثانوي ولكن بسبب عامل الوقت، والدفعة الحالية في الثانوية العامة ستكون الأخيرة من حيث الامتحانات التقليدية ومعاد امتحاناتهم 21 يوليو كما أعلنا في المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".