وزير التعليم عن زيادة مصاريف المدارس الخاصة: بسبب أزمة كورونا

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أزمة زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية، فأوضح أن الوزارة لها دور إشرافي على المدارس الخاصة والدولية، بينما موضوع المصروفات فسوف تتحدث الوزارة مع المدارس الدولية والخاصة في هذا الملف خلال هذا الصيف قبل بدء العام الدراسي الجديد، كون العالم بعد كورونا وأسلوب التعامل سيختلف عما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "شوقي"، أن أزمة كورونا قد تُكلف المدارس الخاصة والدولية تكاليف إضافية نظرًا لأن الأتوبيسات ستكون بنصف العدد، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم، من أجل أن تقدم تلك المدارس الخدمة المطلوبة، وهذا فيه جزء كبير من الصحة، ويجب أن يكون هناك تفهم من قبل أولياء الأمور وتفهم أيضًا من قبل أصحاب المدارس الخاصة والدولية للظروف التي يمر بها العالم، مؤكدًا أن وزارة التعليم ستعمل على التوفيق بينهما بإذن الله ووضع بعض القواعد العامة التي تحفظ حقوق الطرفين آخر الصيف الجاري.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة مُحملة بأعباء كثيرة الفترة الحالية نظرًا لما أنجزته الوزارة خلال الشهرين الماضيين، مع التحضيرات لأداء طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة، " احنا محملين جدًا ، فمشكلة المدارس الدولية والخاصة والمصروفات هنتعامل معاها بعد انتهاء امتحانات الثانوية".