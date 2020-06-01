فرض حظر تجوال في واشنطن من 11 مساءا لـ6 صباحا بسبب الاحتجاجات

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، فرض حظر التجول في العاصمة واشنطن من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحا، واستدعاء الحرس الوطني، في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.

وطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بفرض القانون والنظام، في تعليق له على المظاهرات في بلاده.

وأكد ترامب أن تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات، قائلا "على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم"، مشيرا إلى أن العنف والتحريض عليه جريمة فيدرالية.

وكان تدافع وصدامات قوية وقعت بين المحتجين ورجال الشرطة في محيط البيت الأبيض يوم أمس الأحد.