وزير التعليم: هناك حرب لإنهاك الدولة وأولياء أمور الطلاب على الإنترنت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن هناك حربا لإنهاك الدولة وإنهاك أولياء الأمور من بعض المنصات الإلكترونية التي تخدعهم بأن نتيجة الثانوية العامة للصفين الأول والثاني الثانوي ظهرت لديهم، رغم أن الوزارة لها عنوان واحد وهو " وزارة التربية والتعليم.. الصفحة الرسمية"، وناشد مرارًا وتكرارًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك المواقع الأخرى التي تدعى ظهور النتائج.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "للأسف الناس بتقع في الفخ، لسه مكتشفين لينك على مواقع الكتروني، لصفحة بتقول للولاد نتيجة أولى ثانوي هنا، بتسيب الطالب يخش يحط رقمه التعريفي والكود وتقوم الصفحة بسرقة حسابك أو تهكيره، وتبعت رسالة له بعد كده تقوله ضحكنا عليك".

ووجه وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالة أخرى للطلاب: "يا جماعة صفحتي لها عنوان واحد وصفحة الوزارة لها عنوان واحد وغير ذلك متروحوش".